Arcs Cus Perugia, ripresa l'attività agonistica - Tuttoggi.info

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Arcs Cus Perugia, ripresa l’attività agonistica

Redazione

Arcs Cus Perugia, ripresa l’attività agonistica

Lun, 14/09/2026 - 08:45

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Dopo la pausa agonistica estiva, per alcune, ma non per tutte, e il periodo di ritiro in altura al Sestriere nel mese di agosto, è ripresa l’attività agonistica in vista dell’ultimo trimestre dell’anno. Sabato e domenica, a Modena, l’Atletica Arcs Cus Perugia con le sue ragazze ha preso parte alla Finale Oro Under 23 dei Campionati Italiani di Società che ha assegnato lo scudetto tra i migliori 12 club femminili e maschili: le grifette hanno avuto come avversarie Studentesca Milardi Rieti, Bracco Atletica, Atletica Vicentina, Atletica Brescia 1950, Atletica Libertas Unicusano Livorno, Acsi Futuratletica, Battaglio Cus Torino, Atletica Firenze Marathon, Cus Parma, La Fratellanza 1874 Modena e Osa Saronno.

Al termine delle due giornate l’Atletica Arcs Cus Perugia ha conseguito l’ennesimo storico risultato chiudendo al quarto posto assoluto della classifica finale con 134 punti, un risultato prestigioso per la società e per tutta l’atletica umbra. La vittoria è andata alla Bracco Atletica, seguita da Atletica Vicentina e Atletica Studentesca Milardi Rieti. Il quarto posto delle perugine, che si sono assicurate la partecipazione anche alla prossima edizione del 2027, è arrivato grazie allo spirito di squadra e all’impegno di tutte le ragazze. Questi i risultati elencati seguendo l’ordine alfabetico delle atlete: Benedetta BAIOCCO, 2^ nel salto in alto con mt.1,67 e 9^ nel giavellotto con mt. 25.79; Caterina CALIGIANA 2^ nei 400 e negli 800 mt. in 55.54 e 2.11.24; Margherita CASTELLANI 2^ nei 100 mt. in 12.02; Angelica GENTILI 1^ nel lancio del martello con mt. 51.53 e 9^ nel disco con mt. 22.70; Arianna MASCIOTTI 10^ nel peso con mt. 7,41; Giulia PACIONI 10^ nell’asta con mt. 1.80; Cecilia RELLINI 11^ nel triplo e 8^ nel lungo con mt. 9,90 e 5,37; Elena RIBIGINI 1^ nei 3000 siepi in 10.32.26; Lura RIBIGINI 1^ nei 5000 mt in 16.50.75 e 2^ nei 1500 mt. in 4.56.80; Linda UGUCCIONI 9^ nei 200 mt. in 26.10; staffetta 4×100 con Arianna Masciotti, Margherita Castellani, Linda Uguccioni e Agnese Musica 6^ in 48.92; Staffetta 4×400 con Linda Uguccioni, Elena Ribigini, Agnese Musica e Caterina Caligiana 2^ in 3.55.57. Il club umbro conferma così di essere stabilmente nell’élite dell’atletica leggera italiana; è stato protagonista di una due giorni di gare di altissimo profilo, contraddistinta da grandi prestazioni individuali, carattere e spirito di squadra che hanno permesso di sfiorare il podio tricolore, un risultato di grande spessore che premia il lavoro quotidiano della società, dei tecnici e di tutte le atlete, capaci di tenere alti i colori di Perugia e dell’Umbria su un palcoscenico nazionale  prestigioso.

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