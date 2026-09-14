Rapina lo stesso negozio a Roma per sei volte, arrestato un 42enne - Tuttoggi.info

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Rapina lo stesso negozio a Roma per sei volte, arrestato un 42enne

ItalPress

Rapina lo stesso negozio a Roma per sei volte, arrestato un 42enne

Lun, 14/09/2026 - 08:02

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ROMA (ITALPRESS) – Sei rapine nello stesso esercizio commerciale della Magliana, tra agosto 2025 e agosto 2026, con un modus operandi ricorrente. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 42enne romano, rintracciato nella zona del Trullo dagli agenti dell’XI Distretto San Paolo, su disposizione del gip del Tribunale di Roma e della Procura. Secondo gli investigatori, l’uomo sarebbe entrato ogni volta nel negozio, si sarebbe diretto alla cassa, avrebbe minacciato la dipendente e sarebbe poi fuggito a piedi.

col4/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

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