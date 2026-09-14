Italia quarta al Mondiale dei giovani cavalli: Laliscia e Valeri grandi protagonisti del risultato azzurro - Tuttoggi.info

C’è anche la firma del Fuxiateam Orofiock nel quarto posto conquistato dall’Italia al FEI Endurance World Championship for Young Horses 2026, disputato a Barroca d’Alva venerdì scorso. A dare un importante contributo al risultato della squadra azzurra sono stati Costanza Laliscia con Ines de Callupolo e Federico Valeri con Cursor Agylla, protagonisti di una gara condotta all’insegna dell’attenta gestione dei cavalli su un percorso di 120 chilometri molto tecnico e reso ancora più selettivo dal caldo afoso.

Quello di Laliscia e Ines de Callupolo è stato il primo dei binomi italiani a tagliare il traguardo, chiudendo il Mondiale in 27esima posizione alla media di 19,08 km/h. Subito dopo è arrivato il compagno di scuderia, Federico Valeri, che con Cursor Agylla ha conquistato il 33° posto alla media di 18,56 km/h. Due prestazioni individuali che hanno contribuito alla prova complessiva dell’Italia, capace di portare al traguardo quattro dei cinque binomi al via e di chiudere al quarto posto nella classifica per nazioni.

“Sono molto soddisfatta del risultato – ha detto Costanza Laliscia – sia personale sia della squadra italiana, e ovviamente del Fuxiateam Orofiock. Avevamo portato in gara due cavalli cresciuti da noi e uno dei due, lo stallone Cursor Agylla, è nato proprio nella nostra scuderia. Vederli arrivare a un risultato così importante, dopo averli cresciuti e aver creduto in loro fin da piccoli, è stata una grande soddisfazione. La gara è stata molto tecnica, combattuta e difficile, sia per il percorso sia per le condizioni atmosferiche. Questo rende ancora più importante il risultato ottenuto. Gareggiare su un palcoscenico internazionale di questo livello regala sempre una grande emozione e poterla vivere raggiungendo un risultato così importante è una soddisfazione ancora più grande”.

A Barroca d’Alva sono stati 109 i binomi partenti e 56 quelli che hanno portato a termine la gara sui 120 chilometri. Davanti al team Italia – che ha concluso la competizione con un tempo complessivo di 19 ore, 32 minuti e 29 secondi – nella classifica per squadre si sono piazzati Emirati Arabi Uniti, Francia e Spagna.

A completare la prova per la squadra italiana sono stati Giulia Bonomi con Furia Buia, 40esimi, Chiara Salvadori con Emoszjonante, 41esimi. Al 41esimo posto della gara per il solo titolo individuale anche Serena Sereni su Delipszjo.

Per il Fuxiateam Orofiock della scuderia Italia Endurance Stables & Academy di Agello di Magione, il Mondiale portoghese si è chiuso quindi con due piazzamenti individuali e con la soddisfazione di aver dato un contributo concreto al quarto posto dell’Italia, in una delle competizioni più impegnative del calendario internazionale 2026.