Apre a Foligno “Coop Ottica” al Centro Commerciale Agorà

Sabato 4 agosto aprirà i battenti, all’interno del Centro Commerciale Agorà sito in via Madonna della Fiamenga a Foligno, il nuovo negozio “Coop Ottica”.

Dotato di una superficie di 36 mq, il negozio gode di uno spazio espositivo, di un’area dedicata alla misurazione della vista e di un laboratorio di montaggio occhiali. Il punto vendita offre un vasto assortimento in linea con i più moderni trend del mercato: occhiali da vista e da sole (anche per i più piccoli) delle migliori marche internazionali come RayBan, Polaroid, Havaianas, Tommy Hilfiger, Vogue, Carrera e LiuJo, oltre a brand in vendita esclusiva quali In Style, C-Line, Solaris, Seen, Miki Ninn. Ampia anche la gamma di lenti a contatto acquistabili a partire da 14,90€ ed in grado di rispondere alle esigenze specifiche di tutti i clienti.

Qualità di prodotti che si abbina alla convenienza con sconti fino al 70% sulle montature da vista e fino al 50% sulle grandi marche degli occhiali da sole.

A disposizione anche numerosi servizi offerti dagli ottici professionisti sempre presenti a negozio volti a migliorare il benessere visivo dei Soci Coop e dei clienti: test visivi, check up completi degli occhiali per verificarne l’assetto e la corretta vestibilità, pulizia di lenti e montature e possibilità di richiedere preventivi e consulenze personalizzate da parte del personale, il tutto completamente gratuito.

Quello di Foligno è il secondo ottico di Coop Centro Italia che va ad arricchire così la propria offerta nel settore con un ulteriore investimento che si aggiunge a quello presente nella galleria commerciale dell’Ipercoop di Terni inaugurato alla fine dello scorso anno.

Il nuovo Coop Ottica rimarrà aperto per tutti i clienti dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20,00 e la domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00.

