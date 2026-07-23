Approvato dalla Prima commissione l'assestamento del bilancio di previsione 2026-2028 - Tuttoggi.info

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Approvato dalla Prima commissione l’assestamento del bilancio di previsione 2026-2028

Redazione

Approvato dalla Prima commissione l’assestamento del bilancio di previsione 2026-2028

Gio, 23/07/2026 - 15:39

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La Prima commissione dell’Assemblea legislativa, presieduta da Francesco Filipponi, ha approvato, con 5 voti favorevoli dei commissari di maggioranza e 3 voti contrari dei commissari di minoranza, il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale ’Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2026-2028’.

Relatori in Aula saranno Francesco Filipponi (Pd) per la maggioranza e Laura Pernazza (FI) per la minoranza. Il ddl andrà in Aula di Palazzo Cesaroni nella seduta del 30 luglio. L’atto era stato illustrato dall’assessore Tommaso Bori la settimana scorsa. Alla seduta ha preso parte il direttore regionale Luigi Rossetti. Prima del voto finale sono stati approvati 12 emendamenti presentati dall’Esecutivo di Palazzo Donini, tutti di carattere tecnico tranne uno che riduce di 100mila euro lo stanziamento per il finanziamento delle attività di protezione civile nel corso degli eventi e manifestazioni in programma per le celebrazioni francescane 2026, destinandolo al sostegno della Regione alle iniziative dei comuni e di altri soggetti pubblici e privati legati al centenario francescano per i quali risulta elevato il numero dei progetti che le comunità locali stanno inviando alla Regione per accedere ai relativi contributi. Inoltre è stato approvato un emendamento a firma Cristian Betti (Pd) sugli interventi per il dissesto idrogeologico, che era stato illustrato nella seduta di lunedì scorso

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