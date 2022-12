Aperta la Biblioteca degli Arconi: servizi, orari e contatti

Si tratta di una biblioteca di pubblica lettura a scaffale aperto, con gli spazi che seguono la struttura architettonica originaria, organizzata in tre arconi con soppalchi, insieme alla sala Gotica, collegata agli arconi da un nuovo percorso ed ubicata all’interno del palazzo del Capitano del Popolo (sede degli uffici giudiziari), spazio pensato per la lettura silenziosa e area convegnistica con 40 posti ed esposizioni.

È presente un’area che accoglie attività per bambini, ragazzi e adolescenti e un’area per l’ascolto di musica, audiolibri e la visione video.

Cosa offre la biblioteca

Posti lettura, consultazione, prestito locale e interbibliotecario, informazioni bibliografiche, riproduzioni, attività culturali, wifi, MediaLibraryOnLine, due postazioni gaming ed un punto Baby Pit Stop con due postazioni per la cura del bambino donato da UNICEF Comitato Regionale Umbria e Soroptimist International Club Perugia.

Nelle prossime settimane, inoltre, sarà installato un box esterno per la restituzione no-stop.

La biblioteca è accessibile ai disabili motori.

Funzioni

La Biblioteca degli Arconi svolgerà molteplici funzioni Tra le tante si segnalano:

-funzioni di pubblica lettura, con libri e riviste moderne, quotidiani cartacei ed emeroteca digitale (MLOL);

-funzioni di orientamento ai servizi bibliotecari;

-vetrina dell’editoria umbra con uno spazio destinato a ospitare i prodotti degli editori umbri, e punto di presentazione di pubblicazioni e autori umbri;

-punto di accesso alla formazione e alla partecipazione dei cittadini;

-spazio dedicato alle famiglie con bambini e ragazzi; area ragazzi/adolescenti con postazioni gaming;

-funzioni di ricerca e di studio.

La suddivisione degli spazi

PIANO INFERIORE

primo arcone: ingresso della biblioteca, reference (prestito e rientro), info point, emeroteca (giornali, riviste ed editoria locale), vetrina delle novità per adulti e vetrina tematica, maxischermi (tre in tutto) con info su orari, attività ed eventi di vario genere;

secondo arcone: sala lettura/consultazione, sezione narrativa, sezione locale, guide turistiche;

terzo arcone: reference (prestito e rientro), sezione ragazzi (narrativa, saggistica e fumetti), vetrina delle novità per ragazzi, area ristoro, postazioni gaming;

PIANO SUPERIORE

primo arcone: uffici personale;

secondo arcone: sezione saggistica, sala riunioni;

terzo arcone: sezione saggistica, sala riunioni;

La sala gotica è adibita a sala studio e occasionalmente a sala conferenze, presentazioni di libri, incontri con autori ed eventi particolari (es. mostre bibliografiche).

La struttura è dotata di nove bagni e, come accennato, di un punto baby pit-stop con due postazioni.

Dotazione documentaria

Il patrimonio librario comprende al momento 5mila volumi, di cui 3500 nuovi: un numero che verrà progressivamente aumentato nei prossimi mesi a partire da gennaio. E’ presente, accanto a libri novità di tutte le discipline, una selezione di volumi sia per i piccoli, nell’ambito del progetto “Nati per Leggere (0-6 anni)” che per ragazzi e adolescenti. È presente anche una sezione dedicata ai fumetti, disponibili grazie alla Biblioteca delle Nuvole. La biblioteca Arconi è anche vetrina dell’editoria umbra, con una esposizione di libri pervenuti grazie alla legge sul deposito legale.

Gli iscritti alle Biblioteche comunali di Perugia, su richiesta, possono accedere a MediaLybraryOnLine, la biblioteca digitale gratuita, servizio garantito dalla Regione dell’Umbria, che offre tantissime risorse tra ebook, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini.

Come per le altre strutture del sistema comunale di Perugia, la biblioteca degli Arconi propone attività didattiche con le scuole, presentazioni di libri, incontri con autori, conferenze, laboratori creativi. Particolare cura è rivolta alle famiglie, bambini e ragazzi con letture ad alta voce, letture animate, laboratori per i più piccoli.

Il sistema bibliotecario di Perugia

La città di Perugia è dotata di sei realtà bibliotecarie comunali.

– La biblioteca Augusta, nata nel 1582 è tra le prime cinque biblioteche pubbliche aperte in Italia. Sorge nel centro storico nel Palazzo Conestabile. L’Augusta possiede un notevole patrimonio documentale con 400.000 documenti (libri moderni e antichi), 3.400 manoscritti, pregevoli fondi miscellanei, periodici storici, stampe, carte geografiche, fotografie, medaglie, onorificenze militari, e microfilm.

– La biblioteca Villa Urbani è stata inaugurata nel 1994 nella sede di via Pennacchi (traversa di via XX settembre) come biblioteca con funzioni rivolte ai ragazzi ed all’infanzia.

–La biblioteca Sandro Penna di San Sisto, è nata nel 2004. Possiede un rilevante patrimonio documentale e registra una significativa presenza di studenti universitari, bambini e ragazzi.

– La biblioteca Biblionet nasce nel 2000 per offrire una biblioteca di pubblica lettura nel popoloso quartiere di Ponte San Giovanni. Oggi è ubicata nel nuovo centro civico “Euliste” di via Cestellini.

-La biblioteca di San Matteo degli Armeni è nata nel 2012. È una biblioteca specializzata essendo un centro di ricerca e di documentazione sui temi della pace, nonviolenza, diritti umani e dialogo interreligioso.

-Il Bibliobus, inaugurato il 25 febbraio 2012, è una biblioteca itinerante allestita in un camper attrezzato con librerie e divanetti fatti su misura ed offre circa mille documenti tra libri, dvd e riviste.

A queste sei strutture si aggiunge la Biblioteca delle Nuvole, specializzata in fumetti, tra le più importanti e ricche in Europa nel suo genere, collocata nella nuova sede di Fontivegge, gestita con apposita convenzione dall’Associazione Umbriafumetto.

Orari e contatti

Orari e giorni di apertura: lunedì 14.00-19.00 | dal martedì al sabato ore 10.00-19.00 (orario continuato) | lunedì mattina chiuso

Info: tel. 0755772730/2731

email: biblioarconi@comune.perugia.it

Indirizzo: via della Rupe [ingresso scale mobili Stazione Pincetto Minimetrò] – 06122 Perugia