Ap sbarca a Foligno e Bandecchi compra la sede accanto al Pd

Conto alla rovescia per l'inaugurazione della sede del candidato di Bandecchi a Foligno. Presilla incontra i cittadini

Duecento metri quadrati di sede in via Mazzini, a due passi dalla sede storica del Partito democratico. Non sarà di certo una provocazione studiata ma l’ironia della sorte ha voluto che la sede di Alternativa popolare a Foligno fosse proprio vicino al Partito democratico. Lo spazio è stato acquistato da Stefano Bandecchi e non è escluso che, una volta conclusa la campagna elettorale, questo possa diventare uno spazio dove far sbarcare la sede folignate di qualche sua attività.

L’incontro a Fiamenga

Intanto la campagna elettorale di Enrico Presilla continua. Dopo diversi incontri tra le associazioni del territorio, nei giorni scorsi la prima uscita pubblica con i cittadini. Assemblea a Fiamenga con i cittadini di Cave, Maceratola, Budino, Uppello e, appunto, Fiamenga.

I punti emersi

“La riunione, anche grazie al supporto di Americo Valecchi, è stata molto partecipata e i cittadini intervenuti hanno espresso aspettative e necessità in un clima sereno e dialogante. Sono stati affrontati diversi argomenti e gli interventi hanno evidenziato i problemi del territorio: dall’illuminazione scarsa, alla viabilità pericolosa per pedoni e ciclisti, dalla mancanza di luoghi idonei alla socializzazione, alla carenza di impianti per fare sport, dalla scarsa attenzione alle persone sole, anziane o disagiate, ai provvedimenti insufficienti in materia di sicurezza”. Il candidato sindaco Enrico Presilla ha assicurato una presenza costante sia in questa prima fase di ascolto sia in quella che sarà la successiva fase di redazione del progetto amministrativo di governo.

Presilla: “Porte aperte a tutti”

“Il nostro è un percorso civico e politico aperto a tutti coloro che desiderano essere della partita – ha affermato Enrico Presilla – e mettere a disposizione dell’intera comunità le proprie energie e competenze. Un messaggio che risulta ben accolto, come testimoniano le diverse disponibilità a candidarsi nelle nostre liste che stiamo riscontrando in questi primi giorni”.