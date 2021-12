Anziano scomparso da Monteluco, trovato dopo mobilitazione - Tuttoggi

Grande mobilitazione domenica pomeriggio per la scomparsa di un ottantenne dalla zona di Monteluco. Il ringraziamento del sindaco ai soccorritori

Apprensione e grande mobilitazione nel pomeriggio di domenica per un anziano scomparso a Monteluco. L’allarme è scattato intorno alle 18, quando è stata segnalata la scomparsa di un ottantenne ospite di una struttura della frazione montana di Spoleto.

Immediatamente sono stati mobilitati le squadre del Soccorso alpino (arrivate anche da Valnerina, Terni, Perugia e Foligno) ed i carabinieri della locale Compagnia.

Alle ricerche si sono uniti alcuni giovani ragazzi del posto – fa sapere il Sasu – il cui intervento è stato prezioso per il ritrovamento dell’uomo che è avvenuto dopo circa un’ora di ricerche. Attivata anche la protezione civile di Spoleto il cui intervento alla fine non si è reso tuttavia necessario.

Immediatamente i sanitari del SASU hanno accertato le condizioni del paziente che è stato poi trasportato dai soccorritori all’ospedale di Spoleto.

Considerate le condizioni di disorientamento dell’anziano disperso e le rigide temperature della sera, ancor più nella zona di Monteluco, il fattore tempo è stato determinante per il ritrovamento.

Plauso per l’importante mobilitazione dei volontari e dei carabinieri ed il suo esito positivo viene espresso dal sindaco di Spoleto, Andrea Sisti.

“Ringrazio quanti si sono spesi nelle ricerche scongiurando il peggio – sono state le parole del sindaco – Date le basse temperature e la zona in cui l’uomo è stato ritrovato, il tempismo e l’accuratezza con cui Carabinieri, Forestale e soccorso alpino si sono mossi è stato determinante. Un esempio di professionalità che, in questa come in tante altre occasioni, ha evitato quella che, diversamente, avrebbe potuto essere una tragedia. Li ringrazio sinceramente, insieme alla nostra dirigente Stefania Nichinonni e alle squadre della Protezione Civile, a nome della comunità cittadina”.