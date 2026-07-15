Anziana raggirata con la “tecnica delle monetine” nel parcheggio del supermercato, tre denunce - Tuttoggi.info

Un raggiro ben studiato, basato sul classico trucco della monetina lasciata cadere a terra per distrarre la vittima, è costato caro a tre persone, già note alle forze dell’ordine. Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Foligno hanno denunciato a piede libero un uomo di 33 anni e due donne di 27 e 32 anni, ritenuti responsabili in concorso del furto aggravato ai danni di un’anziana.

L’episodio si è consumato nel parcheggio di un supermercato cittadino. La signora, appena salita in auto con la spesa, è stata avvicinata da una giovane che ha bussato al finestrino indicandole diverse monete sparse sull’asfalto e sostenendo che le fossero cadute dalla borsa.

Un’esca perfetta: l’anziana è scesa dal veicolo lasciando la propria borsa incustodita sul sedile del passeggero. Mentre la donna si chinava per raccogliere il denaro, la complice ha approfittato del momento di distrazione per allungare le mani nell’abitacolo, afferrare il bottino e fuggire rapidamente verso un’auto in attesa a poca distanza con a bordo altri due complici. Quando la vittima si è girata per ringraziare la ragazza, si è trovata da sola nel piazzale. Solo una volta risalita a bordo si è accorta di essere stata derubata.

A fare la differenza per la riuscita dell’operazione è stato l’altruismo di alcuni passanti. Dopo aver assistito alla scena, i testimoni si sono subito avvicinati per soccorrere la donna e hanno annotato dettagli fondamentali sul modello del veicolo e sulla direzione di fuga della banda, fornendo subito le indicazioni ai poliziotti.

Grazie a queste informazioni, le pattuglie del Commissariato hanno avviato una tempestiva battuta di ricerche in tutta la zona, intercettando la vettura sospetta dopo poco tempo. A bordo vi erano i tre individui, tutti gravati da specifici antecedenti per reati contro il patrimonio.

La perquisizione e i successivi accertamenti degli agenti hanno consentito di ritrovare il telefono cellulare e la borsa della vittima, che era stata tuttavia già prosciugata del denaro contante. Al termine delle formalità di rito, per i tre è scattata la denuncia alla Procura per concorso in furto aggravato.