Si è spento Antonio Merloni, il ‘re del bianco’. I funerali a Fabriano

E’ morto a 94 anni l’imprenditore Antonio Merloni. Era il figlio di Aristide, fratello di Vittorio e Francesco. E’ stato sindaco di Fabriano per tre mandati, dal 1980 al 1995. Ha fondato la ‘Antonio Merloni Spa’, che è arrivata ad essere il più grande contoterzista d’Europa dando lavoro a migliaia di persone tra Umbria e Marche. L’azienda è entrata in crisi nel 2008, andando incontro ad uno spezzatino, ultimato con il fallimento di qualche mese fa. I funerali oggi alle 11 alla chiesa della Misericordia, a Fabriano.

Il cordoglio delle Istituzioni

“La scomparsa di Antonio merloni, fondatore della A. Merloni che è stata la più grande azienda terzista del bianco in Europa ci rattrista” afferma il Segratario generale della Uilm Ancona, Vincenzo Gentilucci. “Persona caparbia, non si è arreso fino alla fine nel tentativo di evitare il fallimento della propria azienda ma ha dovuto soccombere alla crisi che ha devastato il mondo degli elettrodomestici dal 2008 (anno in cui la A. M. è entrata in amministrazione straordinaria), in avanti e che ancora oggi mette in apprensione questo settore. Alla figlia Giovanna ed alla famiglia, vanno le condoglianze mie e della Organizzazione Sindacale territoriale che rappresento“.