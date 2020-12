Indelfab, fine della storia: c'è il fallimento. Pubblicata la sentenza

Fallimento per la Indelfab. La sezione fallimentare del tribunale di Ancona ha pubblicato la sentenza di fallimento e ha nominato i curatori fallimentari: Simona Romagnaoli, Sabrina Salati e Luca Cortellucci.

Indelfab: Rigettato il concordato liquidatorio

Rigettato l’accordo per il concordato liquidatorio. Per i lavoratori si andrà avanti con la cassa integrazione per cessazione fino a maggio, poi scatterà la Naspi.

Le tappe del fallimento

L’udienza di fallimento è fissata per il 18 marzo. Intanto si è mobilitata la sottosegretaria allo Sviluppo Economico Alessia Morani. Il 10 dicembre incontro al Mise.