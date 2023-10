Antico manoscritto sarà restaurato grazie all'Inner Wheel - Tuttoggi.info

L'Inner Wheel Club Perugia contribuisce ad Art Bonus Perugia finanziando il restauro dell’opera “Matricola dell’arte dei ciabattini di Perugia”

Il mecenate Inner Wheel Club Perugia contribuisce ad Art Bonus Perugia finanziando il restauro dell’opera “Matricola dell’arte dei ciabattini di Perugia”, manoscritto contenuto nella recente sezione dedicata ai libri della Biblioteca Augusta.

Il manoscritto contiene lo statuto del 1321, con le successive integrazioni, e le matricole degli iscritti all’arte aggiornate fino al XVIII sec. È presente una miniatura che ritrae la Madonna in trono con il bambino, i santi Francesco e Ercolano e i ciabattini inginocchiati, attribuita alla bottega del miniatore conosciuto come “Maestro dei corali di San Lorenzo”.

“Inner Wheel Club – spiegano dall’associazione – aveva già effettuato una donazione qualche anno fa per il dipinto sito nell’edicola in via Oberdan (civico 10/12) raffigurante la Vergine incoronata da Dio Padre, da Cristo e dallo Spirito Santo e anche quest’anno il club, da sempre aperto alla cittadinanza per essere utile alla comunità, ha voluto contribuire con la donazione per un altro bene”.

I nervi che sostengono la cucitura del manoscritto sono tagliati e preludono al completo sfascicolamento del volume, i cui fascicoli iniziale e finale sono già precariamente sostenuti; sono inoltre presenti strappi e imbrunimenti delle carte.

Il restauro prevedrà quindi uno smontaggio parziale, con la cucitura dei fascicoli primo e ultimo, il restauro delle carte e consolidamento della cucitura originale; pulitura a secco delle carte, risarcimento delle lacune, sutura degli strappi e rammendo della piega. Si intende ripristinare la legatura originale, con nuovi capitelli e nuova indorsatura.