Antichi beni librari di Spoleto e Norcia avviati al restauro | Foto - Tuttoggi

Avviati al restauro 4 codici liturgici della biblioteca Carducci e 15 volumi del Fondo Reguardati della biblioteca di Norcia

Antichi beni librari di Spoleto e di Norcia avviati al restauro, con l’obiettivo – per quanto riguarda la città di San Benedetto – di riaprire al più presto gli spazi per fruire dei volumi storici.

Nella giornata di mercoledì 2 novembre, il direttore tecnico Paolo Crisostomi, dello Studio P. Crisostomi S.r.l. di Roma, in presenza della responsabile del settore tutela e vigilanza beni librari della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria, Letizia Vecchi, e di Carla Cesarini, responsabile delle biblioteche comunali di Spoleto, ha preso in custodia 4 codici liturgici databili tra il XII e XIV secolo, per eseguire l’intervento di restauro.