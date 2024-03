Annuncio di lavoro: Chiavari ricerca un apprendista progettista a Spoleto - Tuttoggi.info

Chiavari ricerca un giovane diplomato, entusiasta di intraprendere un percorso professionale nel mondo della progettazione.

Chiavari, azienda leader nel settore dell’arredamento di alta gamma con sede in Spoleto, è alla ricerca di un talento giovane e motivato da inserire nel team come apprendista progettista. Il candidato ideale è una persona dinamica, con una forte passione per il design e la progettazione, desiderosa di crescere professionalmente all’interno della nostra realtà.

Requisiti essenziali:

– Diploma di scuola superiore, preferibilmente in ambiti tecnici.

– Buona conoscenza del pacchetto Office.

– Competenze nell’utilizzo di software specifici per la progettazione.

– Preferibile, ma non indispensabile, la frequenza a corsi post-diploma, come quelli proposti dall’ITS Umbria, o esperienze simili.

– Esperienza, anche minima, nel campo della progettazione di arredi, progettazione meccanica, o altre esperienze pratiche correlate (es. operatore macchine CNC, falegnameria).

Offerta:

– Un percorso di crescita come progettista all’interno di una realtà dinamica e in espansione.

– Formazione continua sia interna che esterna, per sviluppare le competenze tecniche e trasversali.

– Inserimento in un ambiente di lavoro stimolante, dove le idee e le innovazioni sono sempre benvenute.

– Contratto di apprendistato, con possibilità di inserimento definitivo in azienda al termine del percorso.

Come candidarsi:

Se sei interessato a questa opportunità e ritieni di possedere i requisiti richiesti, invia il tuo CV aggiornato all’indirizzo email info@chiavari-interiors.it con oggetto “Candidatura Apprendista Progettista”. Chiavari è un’azienda che crede nel valore delle persone e nella loro crescita e che attende di accogliere una nuova figura nel team!

Scadenza annuncio: 15 aprile 2024.