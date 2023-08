Annullato Historia Tango Nuevo causa maltempo, si terrà in autunno - Tuttoggi.info

Vista l'allerta meteo gialla, lo spettacolo è stato rinviato a data da destinarsi

A causa del maltempo previsto nella giornata di oggi, è stato annullato l’evento “Historia Tango Nuevo ai confini del jazz”, in programma inizialmente per stasera 4 agosto, alle ore 21, all’aperto, nel piazzale della Rocca Maggiore di Assisi.

L’Amministrazione comunale, considerato che è stata dichiarata l’allerta gialla in tutta l’Umbria, con temporali di una certa intensità nel territorio assisano, ha ritenuto necessario annullare e rimandare l’iniziativa. Historia Tango Nuevo sarà riprogrammato a data da destinarsi, probabilmente in autunno al chiuso.

Resta, invece, confermato il concerto al tramonto di Goran Bregović, previsto il 6 agosto, alle 18, alla Rocca Maggiore di Assisi, in collaborazione con Suoni Controvento. Per l’occasione, al fine di agevolare il grande afflusso di persone previsto, il Comune di Assisi ha messo a disposizione parcheggi straordinari gratuiti a Santa Maria degli Angeli (Parcheggio della Stazione, in via Manzoni e Parcheggio del Teatro Lyrick in via di Valecchie), da cui sarà possibile raggiungere l’area della Rocca Maggiore con un servizio navetta gratuito, dalle ore 16 alle ore 23 di domenica 6 agosto. All’andata, dai parcheggi straordinari la navetta fermerà in Piazza Matteotti, mentre al ritorno si potrà prendere da Piazza Giovanni Paolo II verso le stesse aree straordinarie di sosta. Sono, inoltre, sempre disponibili i parcheggi ordinari nel centro storico di Assisi.