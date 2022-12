Torna "Anghelos", il presepe barocco per nuovo racconto del Natale

Durante l'evento anche visite guidate nelle natività della città

“Raccontare la Natività in un altro modo”. Giacomo Nappini, regista del gruppo Protemus, ha spiegato così il senso di “Anghelos”, il presepe vivente barocco che sarà proposto all’Oratorio del Crocifisso nelle giornate del 26 e 27 dicembre e il 6 gennaio (dalle 16 alle 19, a gruppi di 50 persone, ogni 15 minuti, per una visione che dura circa 7 minuti). “Non c’è un solo modo per raccontare il Natale – ha sottolineato Nappini – e qui la luce è una parte essenziale. Verrà utilizzata la tecnica del videomapping”, che permette di dipingere con la luce superfici ed oggetti più o meno complessi.

L’evento

Nello specifico, consiste nel proiettare immagini e animazioni su superfici (e su costumi) che sono trasformate in qualcosa di vivo regalando l’impressione che la realtà si animi con uno spettacolare effetto visivo. L’iniziativa è realizzata dalla collaborazione tra Pro Foligno, Ente Giostra della Quintana, Teatro San Carlo, Coop Culture, Protemus, con l’apporto del Comune di Foligno. “E’ un’iniziativa unica”, ha detto Luca Radi della Pro Foligno mentre l’assessore al turismo, Michela Giuliani, ha parlato di “Anghelos che non va solo visto ma sentito interiormente: è la luce che parla”. Per Simone Agostini (Ente Giostra della Quintana) “non ci sono altre iniziative del genere: tanta luce porterà al desiderio di pregare. E’ più un’installazione religiosa che un presepe normale”.