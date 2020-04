'Angeli custodi' della Polstrada salvano famiglia in difficoltà lungo la A1 - Tuttoggi

Gli agenti della Polizia Stradale di Orvieto, coordinati dal dirigente Stefano Spagnoli, si sono resi protagonisti di un gesto di solidarietà che, nei tempi delle restrizioni imposte dal Coronovirus, assume un significato ancora più nobile.

I Fatti

Secondo quanto riportato dall’Ansa, gli agenti sono stati allertati per una richiesta di aiuto in un’area di servizio di Fabro Est, lungo l’A1. Una volta sul posto hanno trovato una famiglia composta dai genitori e due bimbe di 1 e 4 anni in condizioni disperate. Accertate le circostanze del pianto delle piccole e dello stato di prostrazione dei genitori, gli agenti hanno verificato che la famiglia si stava recando in Trentino per un’importante visita medica alla quale doveva essere sottoposta una delle bimbe. Una volta in viaggio però, la coppia si è resa conto di non avere sufficiente denaro per fare rifornimento di benzina e e comprare da mangiare.

La generosità degli agenti

Senza pensarci, avendo compreso la delicatezza della situazione, gli agenti hanno provveduto a proprie spese sia al rifornimento di carburante, sia al pasto della famiglia che, dopo aver ringraziato sentitamente ‘gli angeli custodi, ha così potuto continuare il suo viaggio verso il nord.