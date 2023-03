Anfass, nuova sede e sportello di ascolto a Trevi

“Il nostro sogno – ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei – è che si possano inserire persone “speciali”, non per il vincolo di farlo ma per le qualità e il valore aggiunto che potrebbero portare”. Il presidente dell’Assemblea legislativa, Marco Squarta, ha invece evidenziato i passi avanti della Regione in tema di disabilità, così come la presidente dell’Osservatorio per la disabilità, Paola Fioroni. Ha puntato l’attenzione sul nuovo rapporto tra pubblica e amministrazione ed enti del terzo settore il presidente di Anfass nazionale, Roberto Speziale.

“Oggi la comunità diventa più consapevole e restituisce dignità a tutte le persone – ha detto la ministra Locatelli – stiamo lavorando per una revisione normativa e modificheremo anche la legge 68 e 112, per arrivare ad un testo unico. Dobbiamo iniziare a lavorare e a parlare di progetto di vita. Dobbiamo fare un salto di qualità per far fare una vita dignitosa a tutti, iniziando a lavorare su accessibilità ma anche fruibilità”.