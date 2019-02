Andrea Paris, il ‘mago’ folignate che ha conquistato Italia’s Got Talent

share

Si dice che i folignati stiano dappertutto, che sia vero o meno, ecco che non appena spenti i riflettori su Federico Angelucci vincitore della scorsa edizione di Tale e Quale Show su Rai Uno, un folignate torna ad essere protagonista in televisione.

Stiamo parlando di Andrea Paris, ancora frastornato dal successo incassato nell’ultima puntata di Itali’s Got Talent, programma di punta di Sky Uno.

Mentalista, prestigiatore, istrionico cabarettista, ha saputo subito conquistare l’interesse e l’apprezzamento della speciale giuria composta da Claudio Bisio, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini.

Il ‘mago’ folignate ha unito professionalità e maestria a simpatia e sarcasmo, giocando con la fede nuziale di Claudio Bisio e con degli elastici, coinvolgendo nel numero lo stesso conduttore e la regina del nuoto.

Italia’s Got Talent 2019: Andrea Paris, il prestigiatore | Video Sky Vedi il video ‘Italia’s Got Talent 2019: Andrea Paris, il prestigiatore’

Sullo stesso palco si era già esibito sino ad arrivare in finale anche Nicola Pesaresi, ventriloquo di Foligno spesso in coppia proprio con Andrea Paris.

L’eclettico mago ha incassato quattro si da parte dei giurati, quindi il massimo dell’apprezzamento e la standing ovation del pubblico in studio.

Andrea Paris ha già conquistato grandissima notorietà mediatica per un video che sui social ha raggiunto milioni di persone, in cui insieme alla figlioletta si cimentano nell’interpretazione de ‘Il Lonfo’ di Fosco Maraini già rilanciato dal maestro Gigi Proietti.

Un successo improvviso ma non del tutto inaspettato per il 37enne folignate, che ha ricevuto complimenti ed apprezzamenti da tantissimi concittadini. Non resta che sperare nella successiva selezione off camera che sarà fatta dai quattro giudici di IGT e che definirà chi sono i semi finalisti della stagione 2019, per tornare a vedere Andrea Paris sul piccolo schermo.

share

Stampa