Ancri Foligno, giornata per conseguire il brevetto sportivo tedesco

Insinga: "Complimenti agli atleti per i risultati raggiunti"

Sport, amicizia e agonismo: sono le tre caratteristiche che hanno contraddistinto la giornata promossa dall’ANCRI (associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana) sezione di Foligno/Valle Umbra con una sessione per il conseguimento del brevetto sportivo tedesco.

Torna l’evento sportivo

Dopo due anni di stop a causa della pandemia è tornato l’evento proposto dall’associazione folignate diretta da Gianluca Insinga che ha visto la partecipazione di oltre 25 appartenenti alle Forze Armate Italiane provenienti da varie regioni del centro Italia. Atleti che si sono cimentati nelle varie discipline per conseguire l’onorificenza. I nuovi “brevettati” sono riusciti a superare le varie prove conseguendo le medaglie nelle categorie oro, argento e bronzo.

La premiazione

La cerimonia di premiazione è avvenuta presso la sede Confartigianato Imprese Foligno alla presenza del presidente Fiorelli Morris, del Prufer Michele Vescia, del Commissario della Croce Rossa di Foligno Roberto Pagliacci.

I complimenti di Insinga

“Complimenti a tutti gli atleti per i risultati raggiunti – ha spiegato Gianluca Insinga – ringrazio tutti per la grande collaborazione dimostrata ancora una volta nei riguardi della nostra Associazione. Ed estendo i ringraziamenti anche all’Amministrazione Comunale per la vicinanza, alla dirigenza del Foligno Calcio per aver messo a disposizione la meravigliosa pista di atletica e tutti gli Insigniti della Sezione per aver collaborato alla riuscita di questo evento sportivo”.