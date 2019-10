Ancora un incidente sul cantiere della E45

Ancora un incidente a Casalina, nei pressi di Deruta, nel punto dove c’è il cambio di corsia per i lavori di rifacimento del manto stradale sulla E45.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, due vetture si sono scontrate frontalmente, causando poi un tamponamento a catena.

Il conducente di una delle due vetture è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

Sul posto, insieme alla polizia stradale, anche i vigili del fuoco.

