Ancora lavori in E45, chiude per una notte tratto tra Promano e Umbertide - Tuttoggi.info

La superstrada sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle ore 20 di mercoledì 28 alle 6 di giovedì 29 febbraio, il traffico sarà deviato sulla viabilità cittadina di Umbertide (occhio alle modifiche)

Importanti interventi di manutenzione lungo la E45, che nel tratto compreso tra gli svincoli di Promano e Umbertide-Gubbio verrà chiusa in entrambe le direzioni dalle ore 20 di mercoledì 28 alle 6 di giovedì 29 febbraio.

Tale provvedimento determinerà la deviazione sulla viabilità cittadina di tutto il traffico. In particolare verranno istituite alcune modifiche temporanee nella zona urbana di Umbertide, come il semaforo nel tratto tra via Garibaldi (civico 9) e via Gabriotti 2, in modo da consentire il passaggio alternato dei veicoli.

Il semaforo si rende necessario poiché via Stella verrà interdetta al traffico e verrà ripristinata la circolazione a doppio senso nel vecchio tracciato. Quindi per dirigersi verso Niccone-Montecastelli si dovrà passare su quella che quotidianamente è direzione vietata (in senso opposto). Su via Garibaldi e via Gabriotti ci sarà anche il divieto di sosta e fermata. In via Stella sarà chiuso il tratto da piazza Mazzini conduce in direzione di via Spoletini, via Garibaldi e fraz. Montecastelli.

Si prosegue poi con l’obbligo di svolta in via Roma per i veicoli provenienti da via Veneto (Montone) con direzione di via Stella; divieto di transito in piazza Mazzini per i veicoli provenienti da via Veneto con direzione via Stella, via Garibaldi, fraz. Montecastelli con possibilità di riprendere tali direzioni circolando per via Roma e successivamente in via Unità d’Italia; divieto di transito da traversa di via Garibaldi a via Garibaldi; istituzione parziale del divieto di sosta con rimozione in piazza Mazzini e doppio senso di circolazione nell’area del parcheggio che da via Veneto conduce in piazza Matteotti.

Infine divieto di transito in via Spoletini da intersezione con via Battisti a Passaggio a livello Piazza Guardabassi; obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che provengono da via Battisti all’intersezione con Via Spoletini. La segnaletica riguardante quanto sopra verrà posizionata e vigilata a cura delle ditte incaricate direttamente da ANAS.