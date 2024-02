Ancora cinghiali sulle rotatorie stradali VIDEO

Questa volta gli ungulati avvistato lungo la strada San Galigano - Rimbocchi

Ancora cinghiali sulle rotatorie stradali di Perugia. Quelli che un automobilista ha filmato nel video che poi ha inviato alla nostra redazione si trovavano sabato mattina nella rotatoria lungo la strada San Galigano – Rimbocchi.

Un’altra zone dove ormai frequentemente si trovano cinghiali pericolosamente vicino alle strade, come a Pian di Massiano e, dalla parte opposta di Perugia, nell’area che da Ponte Felcino sale verso l’acropoli.

Segnalazioni che dimostrano la pericolosità di questi animali che, in cerca di cibo e in alcuni casi per sfuggire ai lupi, vivono ormai a ridosso delle abitazioni, transitando lungo le strade.