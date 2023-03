“Anche tu assassino”, lettera anonima minatoria a noto avvocato

La delegittimazione costante del difensore e del suo ruolo, nel processo, può portare a queste conseguenze

“Anche tu assassino”. Questa la lettera che il noto avvocato perugino Francesco Gatti si è visto recapitare giovedì mattina nel suo studio. Una lettera che, verrebbe da pensare, sia legata a fatti di cronaca, che hanno visto l’avvocato Gatti assumere la difesa di persone coinvolte.

Ma l’avvocato Gatti, e non poteva essere altrimenti, non si lascia intimorire. Sulla sua pagina Facebook, l’avvocato Gatti ha infatti scritto: “Ho ricevuto oggi questo biglietto anonimo. La delegittimazione costante del difensore e del suo ruolo, nel processo, può portare a queste conseguenze. Il travisamento delle funzioni e l’assimilazione dell’avvocato all’accusato, che è presunto innocente, stravolge il senso di tutto. Io non mi fermerò, e continuerò a svolgere il mio incarico – come sempre- con passione e impegno”.