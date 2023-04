Anche l’Umbria piange la mamma morta nell’incidente sulla Salaria

La 47enne Lidia Santini aveva vissuto a lungo a Castel Ritaldi da piccola e frequentato le scuole a Spoleto | Nell'incidente morto anche un altro imprenditore 63enne

E’ morta sulla Salaria, tra Roma e Rieti, Lidia Santini. La sua Bmw si è scontrata frontalmente con il Doblò sulla quale viaggiava il 63enne reatino Mauro Fabrizi, anche lui morto nell’incidente. Il collaboratore che era nella vettura dell’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Gemelli di Roma, in gravissime condizioni. Solo lievi ferite, invece, per la figlia 15enne di Lidia, che era con lei.

Un incidente sul quale sta indagando la Procura di Rieti – che ha disposto l’autopsia sui corpi delle vittime – sulla base dei rilievi effettuati dalla polizia stradale.