Anas comunica l’inizio di lavori di risanamento sulla SS75 “Centrale Umbra” ad Ospedalicchio

Proseguono sulla strada statale 75 “Centrale Umbra” i lavori di risanamento profondo del piano viabile, avviati lo scorso anno da Anas (Gruppo FS Italiane) per un investimento complessivo di 15 milioni di euro.

Nel dettaglio a Ospedalicchio, nel comune di bastia Umbra (PG), dopo gli interventi preliminari eseguiti la scorsa settimana, saranno avviati i lavori di risanamento della pavimentazione a partire da lunedì 4 marzo. Per consentire l’esecuzione degli interventi il transito sarà consentito a doppio senso di marcia su una carreggiata, mentre lo svincolo di Ospedalicchio Sud sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 13 aprile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

