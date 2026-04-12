Anagrafe, a Foligno nel pomeriggio rilascio carta d’identità elettronica solo su appuntamento - Tuttoggi.info

Nelle fasce orarie pomeridiane delle giornate di martedì e giovedì, dalle 15 alle 17, avverrà esclusivamente su appuntamento l’accesso al front-office dell’anagrafe per il rilascio della carta d’identità elettronica. Lo prevede un decreto del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini – che ha modificato un suo precedente provvedimento in materia di orari e di modalità di accesso agli uffici comunali – considerato che il servizio anagrafe ha un elevato afflusso di utenza, destinato ad aumentare sensibilmente nei prossimi mesi per la progressiva cessazione di validità delle carte d’identità cartacee entro il 3 agosto 2026. Nel decreto si sottolinea, tra l’altro, che la modifica “è finalizzata a migliorare la gestione dei flussi di utenza e l’organizzazione del servizio”.