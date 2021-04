Amministratore comunale positivo al Covid-19, Municipio chiude - Tuttoggi

Amministratore comunale positivo, sanificati uffici comunali, veicoli e farmacia. I positivi nel territorio comunale saliti a 9

Un amministratore comunale è risultato positivo al Covid-19 e il Municipio chiude fino al 12 aprile. Con dipendenti dell’ente e altri amministratori con cui è stato a contatto finiti in quarantena.

Succede a Preci, dove ieri (6 aprile) è stata chiusa anche la farmacia comunale per lo stesso motivo. I positivi al Coronavirus sono raddoppiati in pochi giorni, rimanendo comunque contenuti: alla data di ieri erano infatti 9 (nessun ricoverato) stando dalla dashboard della Regione Umbria.

Contatti tra l’amministratore comunale, i colleghi e i dipendenti

Secondo quanto si apprende l’ordinanza – che tutela ovviamente la privacy dell’amministratore malato – firmata dal vicesindaco Michela Tagliavento, “la possibilità di contatto del caso Covid accertato con personale degli uffici, ha indotto l’Amministrazione Comunale anche a effettuare immediatamente la sanificazione di tutti gli uffici comunali, della farmacia comunale, del magazzino comunale e di tutti i veicoli in dotazione all’Ente”.

Municipio chiuso, un dipendente garantirà i servizi pubblici essenziali

L’ordinanza, quindi, dispone la chiusura degli uffici comunali di Preci dal 6 aprile al 12 aprile compreso, prevedendo però “il mantenimento in servizio attivo il presidio di una sola unità lavorativa da martedì 06/04/2021 per assicurare i servizi pubblici essenziali”. Chiusa, invece, soltanto nella giornata di ieri la farmacia comunale (fino alle ore 17) per consentire la sanificazione.