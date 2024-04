Amministrative, il Pd parte con Bonaccini | Presilla parla di sicurezza

Le elezioni amministrative entrano nel vivo. Masciotti domenica lancia la candidatura. Presilla già impegnato con le assemblee tematiche

Motori accesi per la campagna elettorale delle amministrative di Foligno. Il Partito democratico inizia con la tappa folignate del tour del presidente nazionale dem Stefano Bonaccini. Il governatore sarà a Foligno oggi alle 17.30, presso il Teatro San Carlo di via Aurelio Saffi. “La sua presenza – spiega la segretaria comunale Pd Maura Franquillo – sarà per noi il giusto traino per partire con il giusto entusiasmo in questa campagna elettorale che ci porterà, insieme al candidato sindaco Mauro Masciotti, per sostenere un progetto alternativo di città a quello del centrodestra. Un progetto inclusivo, che miri a ridare speranza e coesione alla nostra Foligno”.

La presentazione di Masciotti

Mauro Masciotti intanto, dopo il pit stop in ospedale, è pronto a lavorare e lancia l’evento di presentazione, domenica alle 17.30 all’Auditorium Santa Caterina.

Presilla parla di sicurezza

Enrico Presilla lancia una iniziativa sulla sicurezza. “La sicurezza – scrivono da Presilla – è stato il punto centrale della campagna elettorale dell’attuale amministrazione, ma dopo 5 anni qual è la reale condizione che vive Foligno, in termini di sicurezza e prevenzione dei furti? Ne parliamo venerdì 5 aprile alle 17.30 con il criminologo e scrittore Francesco Caccetta, ideatore del controllo di vicinato, nella spledida cornice del museo diocesano di Foligno(Largo Carducci). Analizzeremo gli interventi fatti, quello che ad oggi manca, e quello di cui Foligno avrà bisogno. Durante l’evento verrà presentato il libro “L’occasione fa bene al ladro” di Francesco Caccetta. Solo attraverso il connubio di tecnologie avanzate, percorsi formativi per privati e aziende, maggior incremento di risorse umane possiamo vivere un città sicura e accogliente”.

I manifesti di Zuccarini

Conto alla rovescia anche per l’inaugurazione della sede del sindaco uscente Stefano Zuccarini: in città già capeggiano i manifesti 6×3.