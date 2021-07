Amministrative Nocera, incontro Impegno comune - Montironi

Incontro per valutare "quante più sensibilità possibili possano essere rappresentate"

Partite le trattative per un accordo ufficiale tra la piattaforma Impegno Comune e Massimo Montironi, il candidato che verso cui si sta orientando tutto il centrosinistra, in vista delle amministrative d’autunno a Nocera Umbra. A breve un incontro.

“Sorbelli uomo serio, competente e preparato”

Intanto però Impegno comune ringrazia Ugo Sorbelli, il candidato che ha ufficializzato il suo ritiro. “Ci sarebbe piaciuto – dicono – che il suo contributo potesse essere presente anche per il futuro, ma comprendiamo le ragioni che lo hanno spinto a questa scelta. In questi mesi abbiamo conosciuto un uomo serio, competente e preparato, intorno al quale la nostra piattaforma, fatta di donne e uomini, ragazze e ragazzi, si era stretta per dare un leader al proprio Impegno Comune. Una bella esperienza, sì, che però non finisce, ma si rilancia nel futuro a partire da qui“.

L’incontro con Montironi verso le amministrative di Nocera

Quindi l’incontro, tra i rappresentanti della piattaforma Impegno Comune e Massimo Montironi, con il suo gruppo, “affinché quante più sensibilità della nostra comunità possano essere rappresentate, in un percorso che veda garantiti i valori di rinnovamento della politica e dei suoi interpreti, da sempre espressi nel nostro progetto. Sono i nostri concittadini che ce lo chiedono a gran voce ed è nostra responsabilità rispondere a questa chiamata. Solo unendo tutte le energie a disposizione, fra coloro che vogliono contrapporsi alla peggiore destra di sempre, rappresentata dal capo della Lega Virginio Caparvi, sarà possibile un cambiamento solido e credibile per Nocera Umbra“.