Amministrative Montefalco, Alfredo Gentili sfida Daniela Settimi

Prossimo candidato a sindaco del Comune di Montefalco, capitale del Sagrantino, in contrapposizione alla candidata della destra Daniela Settimi, sarà Alfredo Gentili, funzionario giudiziario in pensione.

“Sollecitazioni dall’associazionismo”

“La mia candidatura – spiega Alfredo Gentili – nasce dalle continue ed insistenti sollecitazioni provenienti dal mondo dell’associazionismo locale, che chiede una netta discontinuità con l’attuale Giunta per generare un necessario e proficuo cambiamento. L’impegno da me assunto per oltre un ventennio, sottolinea Gentili, sia nell’Accademia per la cultura, l’arte e la storia locale di Montefalco, della quale ho ricoperto, dapprima il ruolo di segretario, quindi di presidente, sia nell’associazione Sbandieratori e musici di Montefalco cui ho contribuito alla fondazione e che, da tempo, sta riscuotendo numerosi successi su tutto il territorio nazionale per merito acclarato dei suoi giovani associati, orgoglio ed eccellenza della nostra città, sia quale consulente nella passata dirigenza sportiva dell’Associazione Calcio Montefalco, oltre, da ultimo, quale presidente del Consiglio dei Saggi, nell’ambito della manifestazione storica “Fuga del bove”, credo legittimi la scelta della mia persona, scelta che con rispetto e gratitudine intendo convintamente onorare. I contatti già avviati con le singole associazioni e diverse realtà sociali ed economiche presenti sul territorio continuano alacremente e con evidente riscontro”.