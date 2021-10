Amministrative Amelia 2021, stasera i comizi in piazza XXI Settembre

Ecco come chiudono la campagna elettorale i candidati a sindaco di Amelia

Anche ad Amelia le elezioni amministrative sono ormai alle porte. Il 3 e il 4 ottobre 2021, infatti, gli amerini dovranno eleggere il sindaco e il nuovo consiglio comunale.

Aspirano alla fascia tricolore: Laura Pernazza, sindaca uscente appoggiata da “Per Amelia”; Piero Bernardini con “Obiettivo Comune”; Pompeo Petrarca sostenuto da “Amelia Domani”.

Il tema più caldo della campagna elettorale è stato senza dubbio quello della sanità, incentrato sull’ospedale cittadino (oggetto di un recente sopralluogo dei carabinieri del Nas) ma anche sul nuovo nosocomio comprensoriale di Narni – Amelia.

I toni, in queste settimane, sono stati comunque molto accesi tra i vari schieramenti. Vedendo addirittura una guerra a suon di carte bollate all’interno del centrosinistra, diviso tra le candidature di Petrarca e Bernardini.

Per Laura Pernazza doppio appuntamento di chiusura

Per il candidato di centrodestra, Laura Pernazza, doppio appuntamento di chiusura della campagna elettorale: il primo è stato ieri (30 settembre) alla Rotonda dei Giardini. L’attuale primo cittadino ha ringraziato i propri sostenitori alla presenza di vari sindaci dell’Umbria di centrodestra, a partire da quelli di Perugia, Andrea Romizi, e di Terni, Leonardo Latini. Tra i presenti anche l’assessore regionale Enrico Melasecche.

Stasera, invece, (1 ottobre), alle ore 22, il comizio conclusivo in Piazza XXI Settembre.

Pompeo Petrarca a Fornole e poi in centro

Il candidato di Amelia Domani, Pompeo Petrarca, annuncia la chiusura della sua campagna elettorale con due appuntamenti questa sera (1 ottobre). Il primo sarà a Fornole, alle ore 19 in piazza degli Artigiani. Quindi, alle ore 21, il comizio conclusivo in piazza XXI Settembre

A sostenere Petrarca negli ultimi giorni sono scesi in campo “big” del Partito democratico e del Movimento 5 stelle, come l’onorevole Walter Verini ed il sottosegretario Pierpaolo Sileri.

Piero Bernardini ha incontrato le attività economiche

Non è al momento noto come chiuderà la campagna elettorale Piero Bernardini, che è stato sostenuto durante queste settimane dai vertici di Azione. Ieri pomeriggio (30 settembre), intanto, insieme alla sua lista, Bernardini ha incontrato i gestori delle attività economiche presso la sala Boccarini. Anche lui comunque, dovrebbe tenere questa sera (1 ottobre) il comizio conclusivo in piazza XXI Settembre

(articolo in aggiornamento)

[di Sara Fratepietro e Marco Menta]