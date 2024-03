Amministrative 2024, a Bastia si presenta Erigo Pecci: "Insieme verso una città nuova" - Tuttoggi.info

Sarà sostenuto da un campo largo di partiti di centrosinistra e liste civiche: nel programma economia e lavoro, ma anche sociale, sicurezza e cultura

“Noi siamo qui oggi a presentare la nostra idea di città, una città nuova e per un futuro nuovo: abbiamo bisogno di proporre una nuova visione di Bastia e degli animi di Bastia, cercando di stare tutti insieme, uniti e per un progetto condiviso, a livello sociale, cultura e di sviluppo”. È insieme la parola chiave con cui Erigo Pecci, alla guida della coalizione Civico Progressista di Bastia Umbra, ha presentato le sue visioni per la città sabato 9 marzo alle ore 11 presso l’Auditorium Sant’Angelo.



All’evento erano presenti i referenti politici delle liste civiche (Uniti per Bastia, Progetto Bastia) e dei partiti (Pd e Movimento 5 Stelle che erano presenti con i due consiglieri regionali Tommaso Bori e Thomas De Luca, ma anche l’alleanza Verdi e Sinistra, i Socialisti e il movimento politico ‘Tempi Nuovi-Popolari Uniti’) che sostengono la candidatura, insieme a rappresentanti politici del campo largo. “Il primo aspetto importante è il degrado sociale: non paesaggistico– la precisazione di Pecci – ma proprio la disgregazione sociale, per combattere la quale vogliamo riattivare i canali e i luoghi fermi come i centri sociali, o proponendo i comitati di quartiere. I cittadini devono sentirsi proprietari e appassionati, come noi, di vivere in questa città”.

Nel programma non mancano ovviamente economia e lavoro (promuovendo anche un’economia locali che crei nuove opportunità di lavoro), sociale e comunità (anche con occasioni di incontro e condivisione), sicurezza e vivibilità (garantendo una città sicura in cui tutti possano vivere sereni), edilizia e ambiente (creando una città moderna in cui al verde sia affiancata l’edilizia sostenibile), cultura ed eventi (valorizzando le tipicità e la cultura di Bastia, anche a livello nazionale).

“Mi sento profondamente emozionato per questo momento – le parole di Erigo Pecci – che rappresenta l’apice di un lungo percorso dedicato alla crescita e al benessere di Bastia. Chi mi conosce sa che l’impegno a mettermi al servizio della città è preso con tutto il mio cuore e la mia determinazione. Mi metto al servizio della città e dei cittadini insieme a tanta altra gente, sperando che il 9 di giugno, dopo le elezioni, il cerchio della campagna elettorale si chiuderà permettendoci di portare le nostre idee nell’amministrazione, creando una nuova classe dirigente per questa città; io mi ritengo appassionato e dotato di diverse competenze nel settore amministrativo, con la coalizione vedremo cosa costruire insieme”.



“Voglio rendere Bastia un luogo accogliente e inclusivo – ancora Erigo Pecci – dove ogni cittadino si senta parte di una comunità unita e solidale. Allo stesso tempo, mi propongo di lavorare per far tornare la nostra città produttiva e prospera, valorizzando le risorse e promuovendo lo sviluppo sostenibile nel nostro territorio. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per Bastia. Sono pronto a lavorare duramente per realizzare questa visione e conto sul vostro sostegno per raggiungere questo obiettivo. Insieme – conclude – possiamo”.