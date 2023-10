Amelia 'vola' in Turchia per il Kaleici Old Town Festival - Tuttoggi.info

Grazie ad "Amerinotipico" la città di Amelia è presente all'ottava edizione del Kaleici Old Town Festival in Turchia

La città di Amelia è in questi giorni presente all’ottava edizione dell’International Kaleici Old Town Festival in svolgimento ad Antalya in Turchia. L’evento partecipato da 40 Comuni provenienti da 26 Paesi di tutto il mondo, terminerà il 29 di ottobre con grandi festeggiamenti per i 100 anni dalla fondazione della Repubblica di Turchia. In rappresentanza di Amelia sono presenti il Sindaco e Presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, e l’assessore alla cultura e turismo Elide Rossi.

La città millenaria di Amelia ed il progetto “amerinotipico” saranno presentati alla platea internazionale del Kaleici Old Town Festival. Con “amerinotipico” si parlerà di sviluppo territoriale integrato incentrato sulla valorizzazione del cibo e dei prodotti tipici, basato sulla collaborazione e partecipazione tra pubblico e privato. Il progetto “amerinotipico” vanta infatti la partecipazione degli 11 comuni del territorio amerino e di numerosi produttori locali, uniti nella volontà di mantenere le tradizioni e l’autenticità della comunità amerina.

“Siamo orgogliose di rappresentare Amelia in un contesto internazionale così prestigioso – dichiara Laura Pernazza – che ci consente di far conoscere la città di Amelia e il progetto “amerinotipico” e di creare legami e connessioni con le altre città provenienti da tutto il mondo al Kaleici Old Town Festival. Ringraziamo di vero cuore il sindaco di Antalya Muratpasa, Umit Uysal, per la gentile ospitalità e per la magnifica organizzazione di questo coinvolgente festival”.