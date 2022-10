Amelia Cittaslow, il progetto "Amerino" si aggiudica un premio internazionale in Sud Corea - Tuttoggi

Il commento di Laura Pernazza

Laura Pernazza, in partenza per Seoul, esprime grande soddisfazione per un riconoscimento che certifica, in sede internazionale, la qualità dell’idea alla base del progetto. “‘Amerino’ – afferma Laura Pernazza – prevede azioni integrate per la strategia territoriale del cibo e del paesaggio amerino, e vede collaborare undici Comuni: oltre ad Amelia, capofila, Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio e Penna in Teverina. Il nostro progetto – spiega – porta innovazione e aggregazione attraverso la cooperazione fra soggetti pubblici e privati.

Al centro dell’originalità vincente del progetto, difatti, il coinvolgimento attivo di cittadini e imprese, in perfetto stile Cittaslow, la Rete delle città del buon vivere fondata in Umbria nel 1999.

Oliveti: “Non è stato facile ottenere il riconoscimento”

“Non è stato facile ottenere il riconoscimento”, assicura Oliveti. “Amelia e l’Amerino si sono fatti largo in una competizione tra progetti di diverse Cittaslow da svariati paesi: dal Giappone alla Polonia, dalla Turchia alla Francia, dagli Stati Uniti alla Germania. Ha vinto l’idea di ‘partecipazione’ dei protagonisti di una comunità, che, guidati dall’impegno pubblico, si configurano come agenti del proprio sviluppo, sostenibile e durevole”.

Gli assi progettuali

Il progetto, coordinato dal professor Marco Filippucci e dal dottor Riccardo Passagrilli, è reso possibile grazie al finanziamento del PSR per l’Umbria 2014 – 2020 Mis. 16.7.1. Cinque, nello specifico, gli assi progettuali: innovazione delle infrastrutture amministrative pubbliche; innovazione delle infrastrutture digitali; innovazione delle modalità del racconto del territorio; creazione e valorizzazione del brand “Amerino” con azioni integrate di marketing.