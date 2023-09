Dall'ambulanza "scossa" ai turisti spaventati, 'Strada del Vago' da incubo | La furia dei residenti - Tuttoggi.info

Da anni la strada in zona San Martino in Colle (Gubbio) è letteralmente disastrata "Non usiamo più neanche bici o motorini per non rischiare la pelle"

Sono da anni in attesa di provvedimenti risolutivi sulla ‘Strada comunale del Vago 79‘ i residenti e titolari di attività di San Martino in Colle (Gubbio), una delle zone servite da questa arteria “colabrodo”.

La rabbia dei cittadini è ormai giunta al culmine dopo le numerose richieste di intervento cadute nel vuoto, con le buche sul manto stradale che, intanto, peggiorano sempre di più. Già 4 anni fa le condizioni disastrate di questa via costarono 4 vertebre rotte ad un residente, dopo un volo con l’auto di 4 metri nel fosso (totale anche l’assenza di guardrail).

Ma a documentare meglio di tutti la situazione era stato l’autista di un’ambulanza, accorsa a San Martino in Colle per una signora in difficoltà. Durante la discesa dal paese in un filmato (qui sotto), postato sui social, si vedono benissimo i pesanti scossoni subiti dal mezzo (peraltro nuovo e a velocità minima) dovuti alle numerose voragini. E va detto che era solo il 2021…

Due anni dopo – oggi – le condizioni della Strada del Vago, complice anche l’ultimo e piovosissimo anno, sono purtroppo peggiorate e la titolare di un noto agriturismo riferisce di come i suoi ospiti stranieri abbiano letteralmente paura a percorrere la via a ritroso e soprattutto a tornare l’anno prossimo: “Anche nel terzo mondo – ci dice – potrebbero darci sicuramente lezioni su come tenere le strade…”

Ma non è finita qui, perché c’è chi dice che i “crateri” – ormai aperti da anni – siano pericolosi anche per le persone a piedi: “Non c’è più sicurezza – dicono in coro i residenti – non usiamo più neanche le bici o i motorini per non rischiare la pelle. A questo punto, però, siamo pronti anche a fare una manifestazione e arrivare in Comune se le cose non dovessero cambiare…”.