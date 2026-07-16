Alturas festival: sul monte Peglia nasce un nuovo festival tra musica, natura e artigianato - Tuttoggi.info

Un nuovo appuntamento culturale dedicato all’incontro tra musica, natura e creatività arriva quest’estate in Umbria. Dal 24 al 26 luglio, il Parco dei Sette Frati, sul Monte Peglia, ospiterà la prima edizione di Alturas Festival, iniziativa promossa da FAMO – Falegnameria Artisti e Musicisti Organizzati, in collaborazione con Todo Modo Soundsystem.

Per tre giorni il Parco dei Sette Frati si trasformerà in uno spazio di incontro e condivisione, con concerti, workshop, escursioni, attività per bambini, campeggio e momenti dedicati al benessere e all’artigianato, immersi in uno dei contesti naturalistici più suggestivi dell’Umbria.

Il programma musicale vedrà alternarsi concerti di world music con artisti provenienti da diversi Paesi e tradizioni musicali, tra cui Batila & the Dreambus, La Makina del Ritmo, Baro Drom Orkestar e Don Can, seguiti da selezioni musicali e live set su sound system a cura di numerosi DJ e producer della scena indipendente, tra cui Party Molester, Babylon Fall, D_tha_bro, Ludo RSTRD, Sfinge e Todo Modo.

Durante il giorno il pubblico potrà partecipare a workshop e laboratori dedicati alla musica, al teatro, al circo, alla costruzione di strumenti musicali in bambù, maschere e aquiloni, oltre a sessioni di yoga e mindfulness, escursioni guidate, attività per bambini e numerose esperienze pensate per valorizzare il rapporto tra persone, arte e ambiente.

Alturas Festival rappresenta uno dei primi progetti realizzati da FAMO APS, associazione nata a Perugia grazie al bando Think Big della Fondazione Perugia. L’associazione sta lavorando alla trasformazione della storica Falegnameria Marri, a Sant’Andrea delle Fratte, luogo che negli ultimi anni ha ospitato una vivace comunità di artisti, musicisti e artigiani e da cui è nato il progetto FAMO, in uno spazio aperto alla città dedicato alla produzione culturale, all’artigianato e alla formazione.

L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Umbria e del Comune di San Venanzo e coinvolgerà oltre 30 volontari, insieme ad artisti, musicisti e operatori culturali del territorio. L’organizzazione prevede un’affluenza compresa tra i 200 e i 500 partecipanti nell’arco delle tre giornate.

Il biglietto unico, al costo di 30 euro, comprende l’accesso ai tre giorni di festival, il campeggio e tutte le attività in programma. È inoltre disponibile un biglietto giornaliero al costo di 18 euro.

Con la sua prima edizione, Alturas Festival inaugura un progetto culturale ideato e organizzato da giovani del territorio, con l’obiettivo di diventare un appuntamento stabile capace di valorizzare il patrimonio naturale umbro e promuovere nuove occasioni di partecipazione, incontro e produzione culturale.





Informazioni

Alturas Festival – FAMO APS

E-mail: apsfamo@gmail.com

Instagram: @alturasfestival

Instagram: @famo_aps





Luogo: Parco dei Sette Frati