Altro passo verso il Bus Rapid Transit: approvato il protocollo con CDP

Altro passo verso Bus Rapid Transit (Brt), la linea Castel del Piano – Fontivegge. La Giunta comunale ha approvato il protocollo d’intesa che sarà firmato nei prossimi giorni con Cassa Depositi e Prestiti Spa per la realizzazione di infrastrutture di mobilità. Un protocollo che prevede, in particolare, l’avvio di un percorso di collaborazione istituzionale tra i due enti relativo all’iter amministrativo, tecnico ed economico-finanziario, nonché per le varie fasi di sviluppo e attuazione del progetto di Brt come previsto dal PUMS approvato lo scorso anno.

Bus Rapid Transit:

immagini, cisti e dettagli del progetto

Il protocollo, della durata di 24 mesi alla sottoscrizione, stabilisce anche che CDP valuterà eventuali richieste di finanziamento da parte del Comune finalizzate alla realizzazione del progetto e alla sua progettazione, individuandone le migliori condizioni.

Il Bus Rapid Transit

Il PUMS, come si ricorderà, prevede il rafforzamento della rete del Trasporto Pubblico Locale anche mediante la realizzazione di un nuovo sistema di trasporto rapido di massa di tipo Bus Rapid Transit “Infrastrutturazione corridoio Pievaiola – Settevalli” (Linea Castel Del Piano – Fontivegge), per un’estensione pari a circa 12,5 km (sola andata. Il Comune potrà avvalersi della collaborazione di CDP sia per quanto riguarda il progetto relativo alla linea BRT, nonché per altri interventi previsti nel PUMS.