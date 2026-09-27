Altro buon test a San Giustino, Città di Castello Pallavolo al lavoro per la presentazione ufficiale - Tuttoggi.info

Mentre la squadra di Marco Bartolini ha svolto un altro allenamento congiunto a San Giustino contro i locali della Ermgroup di A3 terminato 2-2, gli ultimi 2 set giocati a squadre ovviamente rimaneggiate, la società del Città di Castello Pallavolo sta perfezionando i dettagli della serata di sabato 3 ottobre quando avverrà la presentazione delle squadre biancorosse femminile e maschile che disputeranno rispettivamente il campionato di serie B2 e di serie B.

Andiamo con ordine.

A Sangiustino è andato in scena il secondo appuntamento del sestetto di Bartolini contro quello di Monaldi. I tifernati hanno tenuto il campo con personalità contro la squadra sangiustinese, anche se chiaramente ancora i meccanismi sono da migliorare a causa della preparazione ampiamente in corso. Il martello Rinaldo Conti valuta non tanto la gara di Sangiustino quanto il periodo: “Da una decina di giorni abbiamo cominciato a lavorare sugli automatismi di squadra e i primi risultati si sono già visti, nonostante il carico della preparazione sia importante in questa fase. A San Giustino nella seconda amichevole abbiamo visto alcuni aspetti positivi ed altri più da sistemare e sui quali dovremo porre attenzione in futuro. Molti ragazzi più giovani ce la stanno mettendo tutta per dare sprint all’allenamento, siamo un bel gruppo”.

E se a livello sportivo c’è grande voglia di essere pronti per l’avvio vero e proprio della stagione (sabato 17 settembre, ore 18:30 al Pala Joan contro la Sirdeco Pescara), a livello dirigenziale c’è grande fermento: Città di Castello avrà due squadre in serie B e quale migliore luogo esiste per presentarle che Piazza Giacomo Matteotti, per i “castelani” Piazza di Sopra, con il suo Loggiato Gildoni?

Il Loggiato è il luogo dei grandi festeggiamenti, i tifosi biancorossi si radunarono lì in tante occasioni, l’ultima a fine campionato di A2 2012-2013 per osannare Rosalba e compagni che avevano conquistato la A1 a suon di vittorie. Quindi si torna con piacere e si torna in mezzo alla gente perché la pallavolo a Città di Castello è questione di colori e di appartenenza.

Appuntamento per tutti gli appassionati sabato 3 ottobre a partire dalle 19:30 con la cena e a seguire la presentazione delle due compagini e il DJ Set presso Baia Castello. Nel corso della serata i tifosi potranno sottoscrivere la tessera sociale per sostenere il volley della città.

Altri dettagli saranno svelati nei prossimi giorni ma sono in serbo alcune sorprese che contribuiranno a rendere la festa più gradevole e coinvolgente.



