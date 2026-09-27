 Altro buon test a San Giustino, Città di Castello Pallavolo al lavoro per la presentazione ufficiale - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Altro buon test a San Giustino, Città di Castello Pallavolo al lavoro per la presentazione ufficiale

Redazione

Altro buon test a San Giustino, Città di Castello Pallavolo al lavoro per la presentazione ufficiale

Dom, 27/09/2026 - 11:42

Condividi su:

Mentre la squadra di Marco Bartolini ha svolto un altro allenamento congiunto a San Giustino contro i locali della Ermgroup di A3 terminato 2-2, gli ultimi 2 set giocati a squadre ovviamente rimaneggiate, la società del Città di Castello Pallavolo sta perfezionando i dettagli della serata di sabato 3 ottobre quando avverrà la presentazione delle squadre biancorosse femminile e maschile che disputeranno rispettivamente il campionato di serie B2 e di serie B.

Andiamo con ordine.

A Sangiustino è andato in scena il secondo appuntamento del sestetto di Bartolini contro quello di Monaldi. I tifernati hanno tenuto il campo con personalità contro la squadra sangiustinese, anche se chiaramente ancora i meccanismi sono da migliorare a causa della preparazione ampiamente in corso. Il martello Rinaldo Conti valuta non tanto la gara di Sangiustino quanto il periodo: “Da una decina di giorni abbiamo cominciato a lavorare sugli automatismi di squadra e i primi risultati si sono già visti, nonostante il carico della preparazione sia importante in questa fase. A San Giustino nella seconda amichevole abbiamo visto alcuni aspetti positivi ed altri più da sistemare e sui quali dovremo porre attenzione in futuro. Molti ragazzi più giovani ce la stanno mettendo tutta per dare sprint all’allenamento, siamo un bel gruppo”. 

E se a livello sportivo c’è grande voglia di essere pronti per l’avvio vero e proprio della stagione (sabato 17 settembre, ore 18:30 al Pala Joan contro la Sirdeco Pescara), a livello dirigenziale c’è grande fermento: Città di Castello avrà due squadre in serie B e quale migliore luogo esiste per presentarle che Piazza Giacomo Matteotti, per i “castelani” Piazza di Sopra, con il suo Loggiato Gildoni?

Il Loggiato è il luogo dei grandi festeggiamenti, i tifosi biancorossi si radunarono lì in tante occasioni, l’ultima a fine campionato di A2 2012-2013 per osannare Rosalba e compagni che avevano conquistato la A1 a suon di vittorie. Quindi si torna con piacere e si torna in mezzo alla gente perché la pallavolo a Città di Castello è questione di colori e di appartenenza.

Appuntamento per tutti gli appassionati sabato 3 ottobre a partire dalle 19:30 con la cena e a seguire la presentazione delle due compagini e il DJ Set presso Baia Castello. Nel corso della serata i tifosi potranno sottoscrivere la tessera sociale per sostenere il volley della città.

Altri dettagli saranno svelati nei prossimi giorni ma sono in serbo alcune sorprese che contribuiranno a rendere la festa più gradevole e coinvolgente.


Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Neonato morto, le verifiche sulla ventosa ostetrica

Perugia

Nuovo Articolo

Perugia

Atletica, a Perugia in corso i campionati italiani di società

in umbria

Assisi

A Bastia 8 nuovi posti per i nidi comunali

Città di Castello

Altro buon test a San Giustino, Città di Castello Pallavolo al lavoro per la presentazione ufficiale

Spoleto

Cambio al 2° Granatieri, arriva il Colonnello Lanna. L’abbraccio al Colonnello Rauso. Foto e Video

Perugia

E’ morto Giuseppe Rossi, tra i protagonisti della rinascita del Grifo

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!