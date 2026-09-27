Medicina Top - 27/9/2026 - Tuttoggi.info

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Medicina Top – 27/9/2026

ItalPress

Medicina Top – 27/9/2026

Dom, 27/09/2026 - 11:02

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MILANO (ITALPRESS) – La prevenzione delle malattie di stagione e le ultime possibilità per operare il cuore con tecnica mini-invasiva e robotica: sono i temi dell’ottantottesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger ha intervistato Stefano Centanni, professore ordinario fuori ruolo di Pneumologia presso l’Università degli Studi di Milano e consulente pneumologo presso il Centro Medico Visconti di Modrone di Milano, e Alfonso Agnino, specialista in cardiochirurgia, docente all’università di Rennes, in Francia, e responsabile di Cardiochirurgia di Humanitas Gavazzeni Bergamo. Con Gloria Brolatti, giornalista, scrittrice e foodwriter, fondatrice dell’associazione Emoticibo, verrà discussa l’importanza di una corretta e consapevole cultura dell’alimentazione.

mrc/gsl

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