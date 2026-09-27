Atletica, a Perugia in corso i campionati italiani di società - Tuttoggi.info

In questo fine settimana, le Allieve dell’Atletica Arcs Cus Perugia sono impegnate nella Finale B dei Campionati Italiani di Società che si svolgeranno proprio a Perugia allo stadio Santa Giuliana-Castagner. Le atlete perugine si troveranno a gareggiare contro società provenienti da tutto il centro Italia: SEF Stamura Ancona, Collection Atletica S.Benedetto, Atletica Firenze Marathon, Team Atletica Marche, Atletica Costa Etrusca, Atletica Virtus Lucca, Atletica Avis Macerata, Atletica Cascina, Atletica Prato, Pistoiatletica 1983, Atletica Lugo, Atletica 2005 Siena, Atletica Gran Sasso Teramo, Atletica Libertas Orvieto e Atletica Perugia Team; saranno tredici le grifette, classe 2009-2010, che scenderanno in pista e in pedana: Arianna Andreini, Bianca Baiocco, Armelda Dini, Chiara Duranti, Sara Galanello, Marina Iannuzzi, Aurora Iorio, Emma Massarelli, Agnese Massetti, Maya Moncelsi, Caterina Santarelli, Bianca Spaccino e Johanna Volpini Saraca. Bianca Baiocco si presenta al via dei 400 metri e degli 800 con i migliori tempi di accredito, rispettivamente 55.22 e 2.06.55, così come Chiara Duranti nel salto in lungo con 5,28 metri; ma tutte le ragazze daranno il massimo come sempre per la società perchè nei Campionati di Società l’individualità si trasforma in una disciplina corale, dove il contributo della singola atleta determina la classifica complessiva dell’intera squadra che punta ad una posizione di prestigio in classifica.