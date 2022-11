Alluvione, a Cantiano oltre 60 milioni di danni "Ancora nessun ristoro, non ci lasciate soli" - Tuttoggi

Di questa cifra – “mostruosa” per un Comune così piccolo – 8,5 milioni sono danni a oltre 50 attività d’impresa mentre 2 milioni circa fanno riferimento ai danni di oltre 300 abitazioni private; senza contare gli 11,6 milioni che servirebbero per riaggiustare il sistema idrico e di depurazione e i 23 milioni per rimettere in sesto la viabilità comunale e provinciale.

“Occorre sapere ‘quando’ arriveranno risorse e soprattutto a ‘quanto’ ammonteranno – dichiara il primo cittadino di Cantiano Alessandro Piccini – Solo così potremo orientare il meccanismo di ripartenza e farlo in maniera organica tra pubblico, privati ed attività d’impresa. Non possiamo continuare a navigare a vista. Abbiamo pure imprese che hanno lavorato in “somma urgenza” per oltre 1 milione di euro e che vanno urgentemente pagate”.

Da qui l’inevitabile richiesta di aiuto del sindaco: “Di fronte ad uno scenario cosi catastrofico vanno trovate soluzioni e che siano rapide e concrete. A rischio c’è il futuro di un intero Paese e della sua gente che sta dimostrando invece tanta tenacia e volontà di ripartire. Ma da soli stavolta non possiamo farcela. Per questo ci attendiamo un cambio di passo da parte delle Istituzioni ed una rapida azione di sostegno concreto alla ripartenza. Meno burocrazia, tempistiche più veloci e un orizzonte chiaro, per tempistiche ed entità, sui futuri ristori”.