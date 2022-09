Maltempo, allagamenti e frane nell'eugubino | Chiuse Flaminia e Contessa, Cantiano "sommersa" - Tuttoggi

Maggiormente colpita la zona ovest di Gubbio, a San Bartolomeo esonda il torrente | Impressionante bomba d'acqua nel Comune marchigiano, la piazza principale sotto 2 metri d'acqua

Situazione critica nell’eugubino, dove il maltempo ha imperversato per tutto il pomeriggio di oggi (15 settembre). Le abbondanti e ininterrotte piogge hanno interessato soprattutto la zona ovest del Comune di Gubbio, dove si sono registrati allagamenti ma anche smottamenti e frane (una importante a Raggio).

Ben due piante sono invece cadute a Mocaiana, lungo la provinciale in direzione Loreto (chiusa anche al traffico), e sulla Pian d’Assino nei pressi di Camporeggiano. Al centro della Città dei Ceri particolari disagi in via Porta Romana – con acqua e fango in caduta libera – e al Parcheggio di San Pietro, in gran parte allagato.