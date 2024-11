Alloggi universitari, Adisu Umbria: "Posto letto garantito per tutti gli studenti idonei" - Tuttoggi.info

Svolta nella gestione degli alloggi universitari in Umbria: l’Adisu procede all’assegnazione di ulteriori 180 posti letto per soddisfare tutte le richieste degli studenti idonei per l’anno accademico 2024-2025.

La novità più significativa riguarda l’apertura dello studentato di San Sisto a Perugia, che mette a disposizione 150 nuovi posti. Altri 30 alloggi saranno recuperati dalle residenze di Ferro di Cavallo, Monteluce e Centro, portando il totale delle disponibilità a 1.371 posti letto.

Richieste in aumento

“Quest’anno abbiamo registrato una richiesta straordinaria di alloggi, probabilmente dovuta alle crescenti difficoltà nel trovare sistemazioni private”, spiega l’amministratore unico Fabio Santini. “La scelta della Regione di investire nel nuovo studentato di San Sisto si è rivelata lungimirante”. La struttura offrirà anche una palestra attrezzata e attività sportive dal prossimo anno.

Piano di espansione

Il piano di espansione non si ferma qui: a gennaio è prevista l’apertura del nuovo padiglione di via Innamorati con 36 posti, mentre sono in programma lavori a San Francesco al Prato (40 posti) e alla stazione Fontivegge (89 posti) dal 2025.

Impegno mantenuto

“Come promesso dall’assessore della Regione Umbria competente, nessuno studente idoneo rimarrà senza sistemazione”, assicura Santini. Gli studenti possono comunque optare per un contributo equivalente a copertura di un contratto d’affitto privato.