Alloggi ex Officine Piccini, cambiano i criteri di locazione

Gli immobili in corso Garibaldi del Nobile Collegio delle Mercanzia erano rimasti finora sfitti a causa dei paletti normativi

La Giunta regionale interviene per sbloccare la situazione che rischiava di vanificare l’importante intervento di rigenerazione urbana dell’area Ex Officine Piccini, in corso Garibaldi a Perugia, con un provvedimento mirato a facilitare la locazione degli alloggi che sono stati realizzati in cofinanziamento dalla Regione e, in qualità di proprietario, dal Nobile Collegio della Mercanzia, al fine di contribuire al più ampio progetto di riqualificazione edilizia e urbana e alla rivitalizzazione del quartiere di Porta Sant’Angelo in cui si colloca l’ex stabilimento”.

Spiega l’assessore alle Politiche della Casa, Enrico Melasecche: “Dopo il completamento del recupero, effettuato nell’ambito del Programma Urbano Complesso (Puc) del Comune di Perugia, il Nobile Collegio della Mercanzia ha più volte rappresentato che la locazione non è andata a buon fine a causa delle notevoli difficoltà riscontrate e attribuibili ai criteri e requisiti obbligatori, stabiliti dal Piano triennale di edilizia residenziale pubblica per l’assegnazione di quegli alloggi, destinati alla locazione permanente a canone concordato. Un danno soprattutto per il mancato raggiungimento degli obiettivi del progetto: dare risposte alle crescenti esigenze abitative e riportare abitanti e qualità della vita in un quartiere caratterizzato dalla vicinanza delle sedi universitarie, con una forte domanda di alloggi da parte degli studenti”.