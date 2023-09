Alle Fonti del Clitunno domenica la Festa tricolore di Fdi - Tuttoggi.info

La tradizionale Festa tricolore riparte da quest’anno anche in Umbria, precisamente a Campello sul Clitunno

I Circoli territoriali di Spoleto e Campello di Fratelli d'Italia invitano iscritti, simpatizzanti ed amici a partecipare domenica 10 settembre dalle ore 17 all'appuntamento in programma alle Fonti del Clitunno.

Si parlerà di territorio, di ricostruzione e le politiche da attuare per le aree interne della Valle Umbra Sud. All’evento parteciperanno il Sen. Guido Castelli, Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, il Sen. Franco Zaffini, Responsabile Nazionale PA e Affari regionali FDI, l’On. Emanuele Prisco, Coordinatore Regionale FDI, Marco Squarta, Presidente Consiglio Regionale Umbria ed Eleonora Pace, Capogruppo in consiglio regionale Umbria FDI. La Festa tricolore sarà conclusa da un momento conviviale.