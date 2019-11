Allarme bomba, scuole evacuate | Borsa sospetta in via I Maggio

Nella mattina di oggi è stato trovata una borsa sospetta all’interno della cabina telefonica, dismessa da anni e in completo abbandono, che ha messo in allarme le scuole Anita Garibaldi e liceo classico Tacito. Subito è scattato il protocollo di sicurezza; le scuole sono state evacuate e gli alunni sono stati trasferiti fuori dagli edifici in attesa che gli artificieri dell’Arma dei Carabinieri intervengano per esaminare la borsa sospetta.

Via primo Maggio è stata perimetrata e chiusa al traffico dalle forze dell’ordine per motivi di sicurezza.

