Alessia Sirci candidata sindaco del centrosinistra a Cannara

Parole d'ordine saranno partecipazione, trasparenza e innovazione

E’ Alessia Sirci la candidata che sfiderà il sindaco uscente Fabrizio Gareggia alle prossime elezioni. Il centrosinistra dunque, dopo anni di scissioni e fratture, si ricompatta e presenta un unico candidato. Le parole d’ordine sono: unità, partecipazione, trasparenza e innovazione, e così al prossimo appuntamento elettorale il centro sinistra presenterà una sola lista civica, aperta e plurale, e a guidarla sarà Alessia Sirci; cannarese, 30 anni, insegnante, attiva nelle associazioni del territorio, figura condivisa da tutte le forze in gioco per incarnare al meglio un progetto che “sarà aperto alla cittadinanza” ha dichiarato la candidata sindaca “iniziato con chi da tanti anni fa parte del tessuto sociale della città, ma che presto si allargherà a tutta la comunità. Proprio il senso di comunità è il cuore pulsante della nostra proposta; recuperarlo e valorizzarlo”.

“Cannara non più territorio marginale”

In attesa di ufficializzare programma e lista Sirci mette il primo punto fermo: partecipazione. “Costruiremo insieme il futuro di Cannara, che non dovrà più essere un territorio marginale e periferico ma pienamente coinvolto nelle dinamiche contemporanee, che sappia inserirsi al meglio nei grandi cambiamenti culturali, economici e sociali senza perdere la propria identità ma, al contrario, rafforzandola. Lavoro e sviluppo sono le nostre direttrici e le risorse del Pnrr, ad esempio, – continua Sirci – sono un’occasione più unica che rara, non servono per marcare il cartellino e piantare bandierine, ma devono essere inserite in una prospettiva generale di crescita organica del territorio, non dobbiamo fallire. Per questo – conclude – vogliamo coinvolgere tutti i cittadini; questo è il momento di lavorare insieme”.