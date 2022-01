I due stranieri fermati dagli agenti della municipale insieme ai militari della "Folgore" | La merce recuperata riconsegnata ai commercianti

Alcolici e profumi, presi i ladri di negozi e supermercati. Gli agenti della Municipale del Nucleo Decoro Urbano Fontivegge hanno pizzicato i due ladri ritenuti gli autori di diversi furti denunciati da commercianti della zona. I due stranieri, alla vista degli agenti in via del Macello, si sono allontanati. Insieme ai militari della “Folgore” i due sono stati fermati in via Settevalli.

Date le numerose segnalazioni da parte dei cittadini e commercianti della zona, per continui furti nelle attività locali, gli agenti li hanno perquisiti, rinvenendo beni di cui non hanno saputo giustificare la provenienza.

Il personale del Nucleo ha condotto ulteriori indagini presso il noto supermercato discount della zona, i cui addetti dopo aver riconosciuto di loro proprietà la merce, sporgevano apposita denuncia querela.

I due soggetti, quindi, sono stati condotti al Comando della Polizia Locale sottoposti a fermo per identificazione e, successivo fotosegnalamento presso gli uffici della Polizia Scientifica della Questura di Perugia. Dagli accertamenti è emerso che i due stranieri, con numerosi precedenti di polizia per furto, risultavano entrambi sottoposti a misure cautelari di giustizia con il divieto di lasciare il proprio Comune di dimora.

Gli stessi venivano dunque denunciati per ricettazione in concorso, ai sensi dell’art 648 e art.110 del Codice Penale, con successivo aggravamento delle misure cautelari già predisposte. L’operazione è terminata con riconsegna della refurtiva ai legittimi proprietari.

Merli: sono così possiamo avere risultati netti su Fontivegge

“Questo è il segnale che stiamo lavorando nella giusta direzione – dichiara l’assessore alla Sicurezza, Luca Merli – il controllo degli agenti della polizia locale a Fontivegge è meticoloso e quotidiano. Solo con questa modalità e incisività possiamo avere risultati netti su Fontivegge”.