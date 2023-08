Alcol nel sangue 5 volte sopra il limite, provoca incidente sulla E45

Intervento della polizia stradale a Ponte San Giovanni, denuncia, ritiro della patente e sequestro dell'auto

Aveva un tasso alcolemico 5 volte sopra il consentito il 48enne ritenuto dalla polizia stradale di Perugia responsabile dell’incidente che a Ponte San Giovanni, lungo la E45, ha visto coinvolte due vetture, senza feriti.

Gli agenti hanno identificato il responsabile dell’incidente, l’uomo di 48 anni appunto, che, fin da subito, ha mostrato evidenti sintomi di alterazione dovuta all’abuso di alcool. Per questo motivo, è stato sottoposto al test dell’etilometro che ha avuto esito positivo. Il conducente, infatti, è risultato avere un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito, circostanza che, al momento di transitare lungo la statale, verosimilmente, gli aveva fatto perdere il controllo del veicolo.

Terminate le attività di rito, il 48enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato per aver provocato un incidente. Nei confronti dell’uomo, inoltre, è scattato l’immediato ritiro della patente con sequestro amministrativo del veicolo.